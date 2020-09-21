Компания «ЦентрТТМ» - крупнейший дистрибьютор запчастей ЯМЗ и ММЗ в России, с самым широким ассортиментом продукции в наличии.
Наши преимущества:
- Широчайший ассортимент товаров на складе позволяет удовлетворить различные потребности клиентов всех уровней - от небольшого автосервиса до крупной сети авто-магазинов. Учитывая все тенденции рынка, мы регулярно расширяем наш ассортимент и поставляем новые, востребованные рынком, продукты.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту. Для нас очень важен комфорт покупателей, мы стараемся максимально быстро реагировать на все запросы и пожелания, постоянно работаем над улучшением наших сервисов и служб и всегда открыты для продуктивных предложений.
- Быстрая доставка по всей России благодаря наличию собственного автопарка и эффективной системе транспортной логистики.
- Гарантия качества всех товаров. Высокий уровень прозрачности работы - наличие всех сертификатов на продукцию и фирменной гарантии заводов-изготовителей.
- Большой опыт работы - мы более 20 лет на рынке.