Ремонт коробки передач КПП тракторов МТЗ-80, МТЗ-82
Большой свободный ход рычага переключения передач КПП тракторов МТЗ-80, МТЗ-82, неполный выход шестерен из зацепления, самопроизвольное выключение передач свидетельствуют об износе поверхностей трения вилок переключения, кулисы, пазов скользящих кареток, потере упругости пружин фиксаторов (рис.1).
Рис.1 - Коробка передач КПП МТЗ-80, МТЗ-82
1 — ведомая шестерня понижающего редуктора; 2 — стакан первичного вала; 3 — первичный вал; 4, 6, 31, 34, 36, 50, 55, 62, 63, 65, 70, 73 — кольца; 5, 9, 11, 16. 33, 37, 48, 54, 58, 60, 64, 72 — подшипники; 7 — скользящая шестерня IV и V передач; 8 — скользящая шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 12 — распорная втулка; 13 — ведомая шестерня II ступени редуктора; 14 — регулировочная прокладка; 15 — стакан; 17, 27 — шайбы; 18 — шестерня; 19 — корончатая гайка; 20, 41 - крышки; 21, 42 — прокладки; 22 — ведомая шестерня V передачи и заднего хода; 23 — ведомая шестерня IV передачи; 24 — промежуточный вал; 25 — ведомая шестерня III передачи; 26 — промежуточная шестерня; 28 — упор; 29 — ведущая шестерня I ступени редуктора; 30 — внутренний вал; 32 — крыльчатка; 35 — стакан ведущей шестерни II ступени редуктора; 38, 52 — гнезда; 39 — ведущая шестерня II ступени редуктора со втулкой; 40, 51, 57— втулки; 43 — корпус коробки передач; 44 — промежуточная шестерня заднего хода; 45 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 46 — планка; 47 — гнездо подшипника; 49 — гайка промежуточного вала; — заглушка; 56 — промежуточная шестерня понижающего редуктора; 59, 61 — маслоотражательные шайбы; 66 — ведомая шестерня включения ходоуменьшителя; 67 — ведомая шестерня I передачи и заднего хода со втулкой;. 68 — вал I передачи и заднего хода; 69 — свертная втулка; 71 — скользящая шестерня I передачи и заднего хода
Если неисправности обнаруживаются при включении или выключении I передачи и заднего хода, то снимают боковую крышку, а затем вилку переключения коробки передач МТЗ-80, МТЗ-82.
При обнаружении следов износа и толщине щек вилки менее 8,0 мм вилку I передачи и заднего хода заменяют. Наряду с этим проверяют техническое состояние сопряжений вилок переключения и скользящих кареток.
Для этого снимают вилки и поочередно вставляют их в соответствующие пазы скользящих кареток, проверяя зазор между ними. Если зазор превышает 1,5 мм, вилку заменяют. Блок шестерен заменяют при ширине паза более 10,8 мм.
Появление посторонних шумов в коробке передач МТЗ-80, МТЗ-82, чрезмерный нагрев отдельных участков корпуса указывают на разрушение или заклинивание подшипников валов.
Чтобы выявить и устранить эти дефекты, из коробки передач МТЗ-80, МТЗ-82 сливают масло, снимают пол кабины и крышку коробки передач; при необходимости снимают боковые крышки или раздаточную коробку.
После этого монтажным ломиком проворачивают все доступные для проверки валы, воздействуя на них в осевом и радиальном направлениях. При проверке обоймы подшипников не должны проворачиваться в своих гнездах, а какие-либо перемещения валов не должны ощущаться.
Если обнаруживают следы износа подшипников, их посадочных мест, легко ощутимые перемещения валов, то коробку передач снимают с трактора и разбирают, заменяя изношенные подшипники.
Стуки в коробке передач МТЗ-80, МТЗ-82, исчезающие при переключении на другую передачу, могут свидетельствовать об усталостном разрушении или выкрашивании зубьев отдельных шестерен.
Оценить степень износа или обнаружить дефекты зубьев шестерен можно при снятых крышках коробки передач и снятой раздаточной коробке. Для проверки рекомендуется поддомкратить одно из ведущих колес трактора и, прокручивая его, осмотреть зубья всех видимых шестерен.
При обнаружении дефектов шестерен коробку передач разбирают в последовательности, показанной на рис. 2.6.2—2.6.30, изношенные детали заменяют.
После снятия механизма переключения КПП МТЗ-80, МТЗ-82 проверяют наличие следов износа на наконечнике рычага переключения передач и контролируют размеры деталей: толщину щек вилок, зазор между планками переключения и т. д.
При наличии видимых следов износа на наконечнике рычаг переключения заменяют. Вилки заменяют при толщине щек менее 8,2 мм. Зазор между планками переключения должен находиться в пределах 0,3— 1,6 мм.
Рис. 2 - Выпрессовка стакана подшипника ведущей шестерни II ступени редуктора МТЗ-80, МТЗ-82
1 — стакан; 2 — крыльчатка; 3 — корпус коробки передач; 4 — технологический болт
Рис. 3 - Снятие ведущей шестерни главной передачи КПП тракторов МТЗ-80, МТЗ-82
1 — ведущая шестерня; 2 — болт
Допустимые размеры деталей механизма переключения передач КПП МТЗ-80, МТЗ-82, мм
Диаметр валика механизма переключения передач - 24,85
Диаметр сферического наконечника рычага переключения передач - 14,85
Диаметр отверстия вилки переключения под валик - 25,08
Диаметр пазов в валике переключения под фиксаторы - 10,5
Толщина щек вилок переключения - 8,2
Ширина кольцевого паза скользящей шестерни под вилку переключения - 9,3
Осевой зазор в подшипниках вторичного вала КПП МТЗ-80, МТЗ-82 проверяют индикатором. Для этого ножку индикатора упирают в торец зуба шестерни и монтажным ломиком перемещают вторичный вал в осевом направлении.
Осевой зазор в конических подшипниках вторичного вала не должен превышать 0,3 мм. Следует иметь в виду, что большой осевой зазор может возникнуть не только из-за износа подшипников, но и самопроизвольного отворачивания гайки крепления вторичного вала.
Для регулировки осевого зазора отворачивают болты крепления и выпрессовывают стакан подшипника вторичного вала коробки передач МТЗ-80, МТЗ-82. Изменяя толщину прокладок, устраняют осевое перемещение вала (рис. 4).
После регулировки осевого зазора проверяют установочную высоту ведущей шестерни главной передачи. Она должна быть в пределах 57,85—58,15 мм.
Если результаты замера отличаются от допустимых значений, то снимают ведущую шестерню и либо шлифованием регулировочной втулки, либо установкой втулки большей толщины добиваются требуемой установочной высоты ведущей шестерни главной передачи.
Рис.4 - Регулировка осевого зазора в подшипниках вторичного вала КПП МТЗ-80, МТЗ-82
1 — стакан вторичного вала, 2 — регулировочные прокладки; 3 — технологические болты